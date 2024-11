Escola da Inclusão de SP oferece Curso Básico de Libras

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre, nesta sexta-feira (1º de novembro), a partir das 10h, as inscrições para o novo Curso Básico de Libras on-line e gratuito. São 1.120 vagas distribuídas em 16 turmas, com opções às segundas, quartas e sextas-feiras; às terças e quintas-feiras; e aos sábados. As aulas terão início a partir do dia 5 de novembro.

