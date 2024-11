Governo de SP promove semana de mobilização contra a dengue

A Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, promovida pelo Governo de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), começa na próxima segunda-feira (11) e vai até sábado (16). A ação nesta época é considerada essencial para prevenir e conscientizar a população, municípios, organizações públicas e privadas sobre as ações de prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Até 5 de novembro deste ano, o estado registrou mais de 2 milhões de casos e 1.899 óbitos provocados pela dengue. A iniciativa, em parceria com os municípios paulistas, tem o objetivo de antecipar e alertar sobre os riscos da doença, principalmente, devido às mudanças climáticas causadas pelo aumento de temperatura, chuvas e umidade – condições que contribuem para que as transmissões de arboviroses prosperem mais rapidamente e em novos locais.