Saiba como ficarão as aulas do Ensino Médio na rede estadual paulista em 2025

Mais de 1 milhão de estudantes do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) terão um novo modelo de aulas a partir de 2025. Além de mais aulas de matemática e língua portuguesa, a partir do ano que vem todas as aulas terão 50 minutos de duração, cinco minutos a mais do que atualmente.

Com as mudanças, os alunos da 3ª série terão um aumento de 78% do tempo das aulas de língua portuguesa e de 33% de matemática. Não há mudanças nos itinerários formativos cursados pelos alunos a partir da 2ª série do Ensino Médio. Os itinerários seguem com três opções de áreas de aprimoramento: duas acadêmicas, exatas e humanas, e a técnica profissional.

Leia a reportagem completa na Agência SP