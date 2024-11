Governo de SP impulsiona o turismo com crédito adicional de R$ 2 bilhões

O Governo de SP anunciou nesta quarta-feira (6) um aporte de R$ 2 bilhões no Creditur SP, programa de incentivo ao crédito para turismo, e novas ações voltadas ao emprego e aos setores náutico e ferroviário. Em evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas apresentou a Academia do Turismo SP, que prevê 100 mil vagas em cursos gratuitos até 2026, e os programas Turismo Ferroviário, para expansão de circuitos e integração de modais, e o Turismo Náutico, com R$ 50 milhões para a promoção de destinos litorâneos e fluviais. Também foram lançados dois guias digitais: um com 99 pontos de mergulho e outro com informações de lazer à beira da Hidrovia Tietê-Paraná.

“O trabalho no Turismo está fazendo a diferença. Temos celebrado os resultados na nossa economia e reestruturando o estado para dar um salto. Estamos celebrando um crescimento de PIB de 3,3% até setembro deste ano e o Turismo representa 10% deste PIB”, afirmou o governador. “Temos que aproveitar a nossa diversidade e a nossa geografia para termos oportunidades como o turismo rural, o religioso, o náutico e o ferroviário. Esse estado vai ser cada vez mais conhecido e visitado. São Paulo está de portas abertas para o Brasil”, completou.

