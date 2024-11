Estado de São Paulo gera mais de 2 mil empregos formais por dia em 2024

O Estado de São Paulo gerou 560 mil empregos formais entre janeiro e setembro deste ano. O número representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em média, são cerca de 2 mil vagas de empregos formais geradas todos os dias em 2024. Os dados foram apurados pela Fundação Seade com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado é expressivo em nível nacional: os 560 mil empregos formais em São Paulo representam 28% dos quase 2 milhões de empregos criados em todo o Brasil nos primeiros noves meses de 2024.

