Mais de 300 delegados são distribuídos para todas as regiões de SP; confira

Os 304 delegados que se formaram na última semana na Academia de Polícia (Acadepol) foram distribuídos para todas as regiões do estado de São Paulo. Os novos profissionais reforçaram o efetivo da Polícia Civil e vão aprimorar o atendimento à população, o trabalho investigativo e o combate à criminalidade.

Conforme planejamento realizado pela Delegacia Geral de Polícia, cerca de 30% do total de vagas são para as delegacias da capital paulista, que receberam 91 delegados. Para a região metropolitana, foram deslocados 44 policiais. As cidades da Baixada Santista, no litoral, receberam 14 novos profissionais.

