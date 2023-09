Osasco realiza 28ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade

Marco Borba

Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou quarta-feira, 13/9, no Teatro Municipal Glória Giglio, da cerimônia de abertura da 28ª edição do Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade (Fejati). O ato, do qual também participaram a vice-prefeita Ana Maria Rossi, secretários municipais e vereadores, foi precedido de apresentação de um grupo de violeiros da Secretaria de Assistência Social.

“A gente acompanha diariamente as atividades (da terceira idade) e vê a disposição e empenho de vocês, e isso serve de exemplo. Costumo dizer que o idoso é o jovem que deu certo. Agradeço a nossa equipe técnica, que viabiliza essas atividades para a melhor idade”, disse o secretário de Assistência Social.

Lins também enalteceu a disposição da terceira idade em participar das atividades da SAS e o trabalho realizado pela secretaria. “Somos agradecidos aos que cuidam de vocês e aos professores, que muitas vezes fazem papel de filho, filha, pai e mãe”.

Participam do Fejati as secretarias de Esportes e de Cultura, além de várias entidades do município, entre elas ACIMO, ACM e Anoscar.

Criado em 1993, com o intuito de proporcionar momentos de interação entre os idosos que frequentavam o Centro de Convivência, os jogos adaptados chegam à sua 28ª edição, proporcionando aos participantes, através das atividades propostas, uma melhoria em sua autoestima, qualidade de vida, e fortalecimento de vínculos entre os idosos.

Além das atividades que agregam várias modalidades esportivas adaptadas, o evento conta com programação de abertura e Baile de Encerramento.

Programação

Dia 14/09

CATI (Rua Dom Ercílio Turco, 180 – Vila Osasco)

Horário: 9 horas

Competições nas modalidades:

Vôlei no Escuro

Gincana de Circuito

Jogos de mesa

Caça ao tesouro

Dia 15/09

Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18)

Horário: 13h às 17h

Premiações

Baile

Encerramento