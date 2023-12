Prefeitura lança obras de Urbanização Integrada do Morro do Sabão

Juliana Oliveira

Imagens: Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do deputado estadual Gerson Pessoa, realizou na manhã de quinta-feira, 14/12, o lançamento das obras de Urbanização Integrada – Projeto Pró-moradia do Morro do Sabão. Também acompanharam a ação, o secretário de Habitação, Pedro Sotero, e o vereador Adauto Tô Tô.

De acordo com o projeto, as obras que têm previsão de duração de 12 meses, contam com construção de 60 unidades habitacionais verticalizadas; regularização fundiária de mais de 1,3 mil moradias; 39 mil m² de projetos de infraestrutura; recuperação ambiental com o plantio de 1,5 mil mudas; drenagem pluvial com 820m de captação de águas superficiais; a implantação de mais de 1,3 mil metros de rede de água e outros 1,6 mil metros de rede coletora de esgoto; destino e tratamento de 800 m³ de resíduos sólidos; mais de 6 mil m² de pavimentação e obras viárias; cerca de 200 pontos de iluminação pública; ligações domiciliares de energia em 1,3 mil moradias; mais de 800 m² de contenção de encostas e estabilidade de solo, além da realização de atendimento social.

“Temos famílias que moram aqui há mais de 10, 20, 30 e 40 anos e tenho certeza que não acreditavam que essa obra sairia do papel. Demorou, mas hoje estamos marcando a história do Morro do Sabão, porque nós não nos preocupamos com as próximas eleições, mas sim com as novas gerações. Será uma nova realidade. Vida nova para cada um de vocês, porque o Morro do Sabão vai ficar cada vez mais bonito”, destacou o prefeito Rogério Lins.