Osasco abre processo seletivo para 273 vagas na área da Saúde

Juliana Oliveira

Arquivo Secom/PMO

As inscrições para o processo seletivo para o preenchimento de 263 vagas para Agente Comunitário de Saúde e 10 vagas para Agente de Combate às Endemias seguem até 08/01. O edital de abertura das inscrições foi divulgado pela Prefeitura de Osasco na edição 2535 da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), de 06/11, a partir da página 12.

A taxa de inscrição é de R$ 67,90 para ensino médio completo. Além do salário de R$ 2.864,40, quem passar no processo ainda vai contar com benefícios como cesta básica, auxílio transporte (agente de combate às endemias) e vale cesta de Natal. Além disso, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD). No caso das vagas para Agentes Comunitários de Saúde, o candidato deve residir na área de atuação.

A organização do concurso está a cargo da Fundação Vunesp. O edital pode ser consultado no site da prefeitura. As inscrições seguem até as 23h59 de 08/01/2024, na página oficial do concurso, mediante preenchimento de formulário e pagamento da taxa de inscrição.

A previsão de realização da prova objetiva para todos os cargos é 10/03/2024, no período da tarde, porém as confirmações da data, horário e informação sobre o local e sala, para a realização da prova, deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado oficialmente na Imprensa Oficial do Município de Osasco – IOMO no www.osasco.sp.gov.br e disponibilizado, como subsídio, no site da Fundação VUNESP – (www.vunesp.com.br).

Serviço

Processo seletivo

263 vagas para Agente Comunitário de Saúde

10 vagas para Agente de Combate às Endemias

Inscrições até 08/01 no site da Vunesp (www.vunesp.com.br)