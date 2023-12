Osasco marca presença na 4ª Conferência Nacional da Juventude

Júlia Santiago Oliveiro

Imagens: Divulgação

Representantes do Conselho Municipal da Juventude e a secretária executiva da Infância e Juventude de Osasco, Vitória Silvestre, participaram da 4ª Conferência Nacional da Juventude, que aconteceu entre os dias 14 e 17/12, em Brasília. O evento contou ainda com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do coordenador estadual de Políticas para Juventude de São Paulo, Juliano Borges.

Entre os 175 mil jovens que participaram da conferência, o município de Osasco foi representado por cinco delegados, todos engajados nas causas da juventude e relacionados às representações públicas e sociais da cidade. “Participar da 4ª Conferência Nacional da Juventude representando as demandas e pautas da juventude osasquense foi incrível. É a certeza da construção de um diálogo cada vez mais próximo com o governo federal e do compromisso com a nossa juventude”, disse Vitória.

Com o tema Reconstruir no presente, construir o futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem-viver, a conferência teve como objetivo atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do Brasil, reconhecendo as múltiplas formas de vivenciar a juventude, bem como fortalecer o combate a todas as formas de preconceito.

Seguindo o mesmo formato das conferências nas etapas municipal e estadual, os delegados de cada estado foram divididos em grupos de trabalho, onde conseguiram apresentar as propostas construídas nas fases anteriores e debater para que, juntos, pudessem unir forças para assim apresentá-las em plenárias.