Audax Osasco estreia com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por: Giane Vieira

Dado Rodrigues / G.O. Audax Futebol Clube

O Audax Osasco estreou com vitória sobre o São Bento, por 1 a 0, na última sexta-feira (5), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, no estádio José Liberatti, em Osasco. A copinha é a principal competição do futebol de base do país.

No primeiro tempo o time da casa foi mais ofensivo com muitas oportunidades perdidas de finalização. Aos 40 minutos do primeiro tempo o zagueiro Nil deu um carrinho e derrubou Kayck Costa. O árbitro marcou o pênalti e o atacante Igor bateu no canto direito e abriu o placar para os donos da casa.

A etapa final foi mais equilibrada entre as equipes e com a vitória por 1 a 0, o Audax larga na frente no Grupo 19.

“No primeiro tempo nós cadenciamos mais o jogo, tivemos mais proposta de posse de bola com muitas situações de gols. Já no segundo tempo, claro que o São Bento viria firme para fazer o empate, então tivemos o equilíbrio”, disse o técnico Marcondes Paiva.

Na sequência, entraram em campo Flamengo e São José-RS. O time carioca levou a melhor e venceu a partida por 2 a 1. O primeiro gol do Flamengo saiu no final do primeiro tempo, com Petterson.

Logo no início da etapa final, Werton marcou o segundo gol da equipe rubro-negra. O São José reagiu, melhorou o desempenho ofensivo, e aos 40 minutos marcou seu único gol.

“Foram ótimos jogos com nosso estádio cheio. A copinha já virou tradição na nossa cidade. Seguimos torcendo para o nosso time”, ressaltou o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

2ª rodada

Na segunda-feira (8), pela segunda rodada, o Audax Osasco encara o São José-RS, às 18h15. Logo depois, às 20h30, o São Bento enfrenta o Flamengo. Os ingressos são disponibilizados pelo Sympla e o link está nas redes sociais da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) e do Audax Osasco.

Ingressos gratuitos: Copa São Paulo – 2024 / 2 Rodada em Osasco – Sympla