Audax Osasco perde para o São José, mas segue na briga pela classificação na Copa São Paulo

Por: Giane Vieira

Foto: Dado Rodrigues / G.O. Audax

Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Audax Osasco enfrentou o São José-RS, pelo grupo 19, e perdeu por 2 a 0, na segunda-feira (08), no estádio José Liberatti, em Osasco.

O primeiro tempo foi marcado por oportunidades de finalizações de ambas equipes. Já na etapa final, aos 29 minutos, o lateral-esquerdo do São José cruzou na área e Thales abriu o placar. Três minutos depois, em cobrança de falta, Breno subiu mais que a defesa do Audax e marcou o segundo gol do time gaúcho.

Com a vitória, o São José conquistou os primeiros três pontos e assumiu a segunda posição. O Audax está em terceiro, também com três pontos, mas com saldo de gols de -1.

Na sequência, entraram em campo as equipes do Flamengo e São Bento, e o time rubro-negro fez valer o favoritismo e venceu a partida por 2 a 1. Com o triunfo o Flamengo é o líder do grupo, com seis pontos, e tem a classificação encaminhada. O São Bento é o lanterna sem nenhum ponto marcado.

O técnico do São Bento, Kike Andrade, comentou sobre a derrota. “Um grande adversário, porém, saio satisfeito com que o time apresentou principalmente no segundo tempo. Era uma estratégia nossa tentar segurar ou neutralizar o Flamengo no primeiro tempo. Infelizmente tomamos 2 gols onde eles levam uma vantagem muito grande que é força física e velocidade”, explicou o treinador.

“A copinha nos proporciona um grande espetáculo com excelentes jogos, jogadores promissores e novos talentos”, disse o secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.

3ª Rodada

Na próxima quinta-feira (11) os quatro times voltam a campo. São Bento x São José, às 15h15, e o Audax Osasco x Flamengo, às 17h30. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e o link está disponível nas redes sociais da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) e do Audax Osasco.

Ingresso gratuito: Copa São Paulo – 2024 / 3 Rodada em Osasco – Sympla