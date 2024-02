Ginasta osasquense é convocada para a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica

Por: Giane Vieira

Divulgação

A ginasta osasquense Laura Gamboa foi convocada para a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. A atleta é bolsista no programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. Em 2022, Laura passou a integrar o conjunto juvenil da seleção. Agora, em 2024, fará parte da delegação adulta.

Laura Gamboa iniciou sua carreira em 2015, com 7 anos, treinando no Ginásio Municipal de Ginástica Ayrton Senna, na Vila Osasco. Na época, a professora observou que a ginasta era muito flexível e indicou a ginástica rítmica, que tinha como idealizadora a atual técnica de Osasco e árbitra internacional, Maria da Conceição Costa.

“A base é o alicerce de qualquer modalidade. Sem uma boa base não chegamos a lugar nenhum. Uma boa base te traz uma ginasta do nível da Laura, isso é fundamental. Muitas outras ginastas despertarão dentro ou fora da nossa equipe”, ressaltou a treinadora.

Em 2016, com as técnicas Maria da Conceição Costa e Letícia Ibanhez, Laura começou nos treinamentos na categoria Baby, no Ginásio Municipal José Liberatti, em Presidente Altino. No mesmo ano entrou para o quadro de atletas da Federação Paulista de Ginástica e participou pela primeira vez da Copa Baby, representando Osasco.

Desde então, Laura Gamboa representou a cidade em diversas competições, conquistando mais de 80 medalhas. Em março de 2022, a atleta foi convocada pela seleção brasileira e participou de duas edições de Jogos Pan-Americanos e de dois Mundiais.

Em Pan-Americanos, Laura Gamboa conquistou a medalha de ouro nas edições de 2022 (Rio de Janeiro) e 2023 (México). Já no Sul-Americano, a ginasta faturou 4 medalhas de ouro (geral, bola, corda e por equipes) na edição de 2023.

A atleta também disputou o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica Junior (Romênia), e terminou em 6° lugar. No Campeonato Mundial Escolar- Gymnasíade de 2023 (Rio de Janeiro), o Brasil foi campeão e Laura Gamboa conquistou sua terceira medalha de ouro pela seleção.

No final de 2023, a atleta se recuperou de uma lesão e voltou a competir por Osasco. Participou do Campeonato Estadual de Conjunto e ficou com o vice-campeonato, com 3 medalhas de prata. No Campeonato Brasileiro Ilona Peuker (Curitiba), faturou a medalha de ouro na corda. Atualmente, a escola de Ginástica Rítmica de Osasco atende mais de 300 crianças no contraturno escolar, além do alto rendimento.

“Com a ajuda do Bolsa Atleta, tive condição de alcançar metas que sem ajuda financeira não poderia. Incentivo outras atletas a buscarem crescimento no esporte e representar seu município, trazendo mais vitórias”, ressalta Laura Gamboa.

“É gratificante acompanhar a evolução da nossa atleta que iniciou seu ciclo em Osasco. Estaremos torcendo para que ela seja convocada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024”, declarou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.