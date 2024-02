Alunos da Rede Municipal recebem kits de uniformes de verão e inverno

Juliana Oliveira

Foto: Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria da Educação, iniciou na manhã de terça-feira, 06/02, durante reunião de pais e gestores da rede municipal de ensino, a entrega dos kits completos de uniformes de verão e inverno para os 70 mil alunos da rede municipal de ensino. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Educação, Cláudio Piteri, e o vereador Josias da Juco, acompanharam a entrega para os alunos da EMEF Professor Luciano Felício Biondo, no Jaguaribe. As aulas terão início nesta quarta-feira, 07/02.

Durante toda a terça-feira, foram realizadas reuniões entre os gestores das escolas e as famílias, em horários definidos pelas unidades escolares, para uma integração. Pais e responsáveis visitaram as unidades para conferir a estrutura preparada para receber os alunos e conheceram os profissionais que vão acompanhar os pequenos durante todo o ano letivo.

Na ocasião, os pais também receberam uma sacola personalizada da Secretaria de Educação com os kits de uniformes. Os da Educação Infantil são compostos por 2 camisetas de mangas compridas, 3 camisetas de manga curta, 1 blusa de moletom, 2 calças de helanca, 1 jaqueta de helanca, 3 pares de meias, 2 shorts saia (feminino) ou 2 bermudas (masculino) e 1 par de tênis de velcro. Já os do Ensino Fundamental contém 2 camisetas de mangas compridas, 3 camisetas de manga curta, 1 blusa de moletom, 2 calças de helanca, 1 jaqueta de tactel, 3 pares de meias, 2 shorts saia (feminino) ou 2 bermudas (masculino) e 1 par de tênis de cadarço.

Para Samara Maria de Souza, 30, mãe de aluna, a entrega do kit completo com a antecipação dos uniformes de inverno é importante para proteger os alunos durante as variações climáticas. “As estações não estão mais tão definidas, hoje faz calor e amanhã pode fazer frio. Agora pode fazer o tempo que for que temos uniformes, porque os do ano passado já não serviam mais. Estamos muito satisfeitos com a qualidade das peças e a entrega completa de hoje”.

O prefeito Rogério Lins conversou com os pais e destacou os avanços e os compromissos assumidos com a Educação no município. “Em Osasco, a escola acabou se tornando o segundo lar das crianças. São espaços muito especiais com equipes maravilhosas que cuidam do que vocês têm de mais precioso em suas vidas, que são seus filhos. Sempre acreditei na educação e tinha um sonho de que a escola pública fosse tão boa quanto as particulares da cidade e hoje tem gente tirando da rede particular para colocar nas unidades municipais. Contamos com os melhores profissionais, melhor infraestrutura, merenda de qualidade, uniformes e avanços na tecnologia”, destacou o prefeito Rogério Lins.

Ele citou ainda a entrega de 24 mil notebooks para alunos e professores da rede municipal de ensino. Os notebooks integram o “Conecta Oz”, projeto que promove a integração e a inclusão digital dos alunos dos 3º aos 5º anos. “Temos o maior programa de inclusão digital. Entregamos os equipamentos com acesso à internet. Estamos comprometidos e trabalhando para que Osasco tenha uma educação cada vez melhor”, completou.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, falou sobre a preparação das equipes escolares para o retorno às aulas: “As equipes estão prontas e com a maior energia para mais um ano letivo e retorno das atividades em sala de aula. Oferecemos no município um ensino de qualidade para nossos alunos porque entendemos que a educação é a única ferramenta de mudança permanente”.