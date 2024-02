Obras de mobilidade vão diminuir o trânsito nos principais corredores da zona Norte

Marco Borba

Caio Henrique

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou quinta-feira,1/2, juntamente com o secretário de Habitação, Pedro Sotero, as obras que interligarão o Jardim Canaã, Jardim Aliança e Jardim Rochdale, na zona Norte da cidade. Serão construídas ao longo dos 5 km da Avenida Transversal Norte (2,5 km em cada sentido) oito pontes e uma passarela. O córrego do chamado Braço Morto do Rio Tietê, que atravessa os três bairros, já está 100% canalizado.

De acordo com a Secretaria de Habitação, responsável pelas obras de urbanização local, das oito pontes, quatro ligarão diretamente os bairros ao longo da Tranversal. Duas passarão por cima de dutos da Transpetro, e duas por baixo da rodovia Castello Branco.

As bases para as quatro pontes da Tranversal Norte já estão prontas e, em uma delas, que atravessa o Córrego Rico (tem vazão do Jardim Helena Maria em direção ao Rio Tietê), a obra está em fase final de escoramento para concretagem. Esta ponte, chamada de ponte 1, ligará o Canaã ao Aliança, a ponte 2 o Aliança ao Rochdale, e a 3 e 4 farão a conexão com a Avenida Presidente Médici, próximo ao Jardim Baronesa. A Tranversal Norte ligará a Presidente Médici à Avenida Robert Kennedy, situada às margens do Rio Tietê.

A estimativa é que esse conjunto de obras seja concluído ainda este ano, o que contribuirá para desafogar o trânsito nas avenidas Presidente Médici, João Ventura dos Santos e Getúlio Vargas. Esta última recebe praticamente todo o fluxo de veículos que se deslocam de bairros da zona Norte, entre os quais Jardim Bonança, Helena Maria, Portal D’Oeste, Munhoz Júnior e Baronesa, em direção ao centro.

Serão beneficadas direta e indiretamente cerca de 70 mil pessoas. A obra é realizada pelo consórcio formado pelas construtoras Constran e EIT.

“Essas pontes resolverão um problema histórico de mais de 30 anos aqui na zona Norte da cidade. Antes, para fazer essa interligação entre alguns desses bairros, era preciso pegar a Getúlio Vargas. Estamos trabalhando para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de nossos munícipes”, disse Rogério Lins.