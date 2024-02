Setre realiza mais uma edição do Café com Empregadores

Juliana Oliveira

Eduardo Soares

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), realizou na manhã de segunda-feira, 26/02, a quarta edição do Café com Empregadores – Inclusão e Diversidade, iniciativa que tem como objetivo estreitar laços com as empresas para promover, cada vez mais, a empregabilidade no município.

Na abertura do evento, o secretário de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, afirmou que esse é o terceiro ano consecutivo que a cidade gera mais de 100 mil novos empregos. “É essencial que as empresas que se instalam em Osasco contratem mão de obra osasquense, e esse encontro também serve para isso: para mostrarmos que a SETRE está preparada para ajudar essas empresas com a questão da colocação ou recolocação da nossa população nesse mercado. Muito obrigado a todos que aceitaram nosso convite. Foi uma manhã muito especial”.

Os Portais do Trabalhador realizaram em 2023 um total de 144.864 atendimentos, sendo 66 mil para cadastro único; 6.619 de orientação sobre o uso da carteira de trabalho digital; 2.317 do programa Osasco Integra; 24.782 sobre Seguro Desemprego; além disso, foram encaminhadas 42 mil pessoas para processos seletivos; 27 mil vagas de emprego foram captadas com 3.895 ocupações diferentes e 4.895 pessoas foram empregadas, entre elas 143 PcD. Já em relação ao número de carteiras assinadas, em 2023, Osasco contou com 100.224; em 2022, foram 102.324; enquanto que em 2021, 100.738 carteiras assinadas.

Em sua fala o prefeito Rogério Lins destacou a importância do trabalho realizado pela SETRE. “Acabar com o distanciamento da coisa pública com a coisa privada, pois em uma dessas visitas pode potencializar o resultado daquele empreendedor e com isso gerar mais empregos. E se gera empregos, família empregada é família protegida. Nosso propósito é ir mais longe e transformar a vida de pessoas”.

Participaram do evento, os secretários Sergio Di Nizo (Governo) e Salomão Júnior (Executiva da Pessoa com Deficiência).