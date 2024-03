Educação entrega reforma de creche no Jardim D’Abril

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, entregou na manhã de terça-feira, 20/02, a reforma e ampliação da Creche Lídia Thomaz, localizada na rua Tomé de Souza, 453, Jardim D’Abril. Acompanhado do secretário de Educação, Cláudio Piteri, o prefeito Rogério Lins esteve na escola para verificar as melhorias e conversar com os pais dos alunos.

A reforma no prédio incluiu troca de pisos e janelas, revisão nas redes elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, novo paisagismo para o ambiente externo, bem como melhorias no playground da creche.

O prefeito Rogério Lins agradeceu o trabalho de cada profissional da unidade. “Estou muito feliz por entregar a reforma de mais uma unidade. Nosso objetivo é transformar a educação de Osasco em um dos melhores sistemas educacionais do País. Quando assumi a Prefeitura tínhamos um déficit educacional de 12 mil crianças fora das creches e esse ano vamos zerar esse número. Ao longo desses 7 anos, investimos em novas unidades, reformas e ampliação e uma rede conveniada, tudo para aumentar o número de vagas e atender as famílias. E, agora, além de termos os melhores profissionais na rede de ensino, ainda contamos com ótima infraestrutura, avançamos na tecnologia e nossos alunos recebem merenda e uniformes de primeira qualidade. Tudo isso porque é aqui que cuidamos do maior bem das famílias osasquenses, que são seus filhos”, disse.

Para o secretário Cláudio Piteri, entregar uma reforma é um momento muito importante. “E não importa o tamanho da escola, se é grande ou pequena. Osasco foi reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo como uma das cidades que mais avançaram na alfabetização dos seus alunos. Investimos na reforma das unidades, em novas tecnologias, na valorização dos nossos servidores, essas ações em conjunto desaguam numa política educacional séria e que visa formar cidadãos e cidadãs preparados para os desafios que virão no futuro. Parabéns prefeito, por sua persistência e insistência e por sempre cobrar que a Educação siga os melhores caminhos na cidade”.

Prestigiaram a entrega os secretários José Carlos Vido (Assistência Social) e Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer) e os vereadores Josias da Juco, Rodrigo Gansinho e Ralfi Silva.