Prefeitura entrega reforma do Lar Cora Coralina

Juliana Oliveira

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco entregou na quinta-feira, 29/02, a reforma do Instituto de Longa Permanência de Idosos (ILPI) Cora Coralina, localizado na Rua Félix Ribeiro, 831, na Vila Yolanda. Acompanharam o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, os secretários José Carlos Vido (Assistência Social) e Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras).

A reforma foi geral e incluiu manutenção nas redes elétrica e hidráulica, nova iluminação, pintura interna e externa. A nova casa recebeu novo paisagismo, uma horta, vestiários e uma mesa de jogos.

O espaço atende idosos a partir dos 60 anos em situação de laços familiares rompidos ou fragilizados, e possui capacidade para receber até 24 pessoas. O Lar Cora Coralina conta com 13 dormitórios distribuídos em alas feminina e masculina e um de casal – os noivos se conheceram no Lar e oficializaram a união -, além de salas de televisão e de informática, espaço ecumênico, salão de eventos e jardim.

A ação integra o calendário de realizações em comemoração aos 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

De acordo com o secretário José Carlos Vido, o espaço foi totalmente repaginado. “Essa nova casa conta com mais conforto e segurança para essa turma que merece toda a nossa atenção. É mais do que justo atender com carinho e dedicação essa pessoas que construíram a história da nossa cidade, que já trabalharam muito. Sempre estaremos com olhos especiais cuidando cada dia mais do conforto de vocês”.

O prefeito Rogério Lins fez questão de destacar a importância do Lar e do trabalho realizado pela equipe da Secretaria de Assistência Social. “Gostaria de cumprimentar toda a equipe da Assistência Social. Tenho muito orgulho de vocês que fazem a gestão de várias políticas públicas que saíram do campos das ideias e hoje fazem a diferença na vida das pessoas. Também gostaria de agradecer ao Mercado Livre que fez uma doação, um aporte para que a gente pudesse fazer uma intervenção aqui. É muito legal saber que as empresas que vêm para Osasco já chegam com um olhar social, com a vontade de agregar e fazer a diferença”.

Também prestigiaram o evento os secretários Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda) e Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer), e os vereadores Elsa Oliveira e Delbio Teruel.