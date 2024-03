Curso de Libras de Osasco tem início e conta com mais de 3 mil alunos inscritos

Olga Liotta

Eduardo Soares

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco realizou no sábado, dia 2/3, a aula inaugural do curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais) do Projeto “Libras Para Todos” que, nesta primeira edição do ano, teve 3.154 inscritos entre os níveis Básico e Intermediário. O evento aconteceu no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no Km 18, e contou com a presença de autoridades, amigos e familiares dos alunos e os integrantes do Coral de Libras.

Durante a cerimônia, 700 formandos da turma anterior receberam certificados, os professores foram homenageados e foram entregues certificados de reconhecimento às unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e parceiros do projeto.

“Participar da aula inaugural do curso de Libras é sempre emocionante! Ver a comunidade engajada na inclusão reforça nosso compromisso com uma Osasco mais acessível e acolhedora, construindo sonhos e oportunidades”, comentou o prefeito de Osasco, Rogério Lins, que ao encerrar o seu discurso, disse por meio da língua brasileira de sinais: “Deus abençoe Osasco!”.

O secretário de Assistência Social José Carlos Vido, acompanhado do adjunto, Daniel Matias, demais secretários municipais e vereadores, agradeceu a todos pela confiança e, de pronto anunciou que a partir desse semestre a Prefeitura também oferecerá o nível Avançado do Curso de Libras.

“A expressiva procura pelo curso destaca o interesse cada vez maior em aprender a linguagem de sinais, demonstrando o desejo da comunidade em promover a inclusão, integração, comunicação e acesso à informação para pessoas surdas. Nossos alunos agora têm a oportunidade de sair do curso preparados para buscar uma colocação profissional nessa área, que demanda conhecimento avançado. Arrisco a dizer que, com o aumento contínuo de inscrições, daqui a pouco Osasco precisará ter uma Faculdade de Libras”, destacou o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido.

Neste ano, o Projeto “Libras Para Todos” completou 15 anos capacitando mais de 100 mil pessoas nos níveis básico e intermediário da Língua Brasileira de Sinais (Libras) ao longo desse período.

Para mais informações sobre o Curso de Libras basta entrar em contato com a Coordenação do Projeto “Libras Para Todos”, através do telefone (11) 2183-6728, falar com a coordenadora Jaqueline, ou pessoalmente na Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dom Ercílio Turco, 180, Jardim Bela Vista.