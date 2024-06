Osasco recebe “Selo Prata” do  Programa de Boas Práticas em HIV/AIDS

Olga Liotta

Secom/PMO

Osasco conquistou mais um prêmio, o Selo Prata do Programa de Boas Práticas em HIV/AIDS, no dia 26 de julho, em São Paulo. A premiação ocorreu durante o Fórum Estadual de Dirigentes em IST/AIDS, promovido pelo Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS do Estado de São Paulo.

O Programa de Qualificação para Obtenção de Selos de Boas Práticas em HIV/AIDS tem como objetivo apoiar os municípios na qualificação da atenção à saúde na temática do HIV/AIDS, nas diferentes etapas do contínuo cuidado, com priorização dos serviços especializados em HIV/AIDS, de forma a instrumentalizá-los para obtenção dos selos.

Este processo busca promover uma melhoria contínua e sustentada nos procedimentos das instituições de saúde e nos municípios, acelerando a resposta do estado rumo ao fim da epidemia. A implementação de Boas Práticas em HIV/AIDS nos municípios reflete o bom funcionamento, a confiabilidade das informações prestadas e a eficiência das atividades gestoras.

A abordagem por processo com foco no modelo do contínuo do cuidado em HIV/AIDS, permite que os gestores identifiquem dificuldades e soluções para problemas comuns por meio de intervenções tangíveis e sustentáveis que afetam a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

O secretário de Saúde de Osasco, Fernando Machado, destacou a importância da conquista. “Este reconhecimento é fruto do trabalho dedicado de toda a nossa equipe e do compromisso da gestão com a saúde pública”.