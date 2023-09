Projetos que auxiliam pessoas com dislexia e fibromialgia são aprovados pelo Legislativo osasquense

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou quatro projetos durante a 46ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (29).

Dentre os destaques estão dois projetos que vão auxiliar crianças com transtorno de dislexia e pessoas com fibromialgia.

De iniciativa do vereador Zé Carlos Santa Maria (Patriota), o Projeto de Lei 53/2022 institui na Rede Municipal de Educação o Programa de Identificação e Acompanhamento Integral para Educandos com Transtorno de Dislexia.

A proposta prevê ações de acompanhamento na rede escolar, a fim de identificar as crianças que tenham o transtorno, caracterizado por dificuldade de aprendizagem.

Atualmente, não existe programa que trata do assunto na rede municipal. “Essa Casa está aqui para isso. Nós lançamos esse projeto para mexer no que ainda não está funcionando”, justificou Santa Maria.

Fibromialgia

Já o Projeto de Lei 50/2021, de autoria da vereadora Elsa Oliveira (Podemos), cria em Osasco a Semana de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia.

A proposta busca conscientizar e orientar a população sobre o problema da fibromialgia – síndrome caracterizada por dores crônicas no corpo, fadiga e alterações no organismo.

Segundo Elsa, o projeto foi elaborado a partir de uma construção coletiva, iniciada em 2021, quando Simone de Carvalho, que atua na Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Sepir), apresentou um grupo de mulheres que sofrem de dislexia, encabeçado por Adriana Mensato.

“A gente viu não só a necessidade de ter a semana de conscientização, mas também, eu fiz uma Indicação pedindo ao prefeito a criação de um Estatuto para os Fibromiálgicos, que querem ter reconhecimento da doença deles como prioridade”, explicou Elsa.

O grupo de mulheres acompanhou a votação do projeto e agora aguarda a sanção do prefeito Rogério Lins, para que a data possa constar no Calendário Oficial do Município de Osasco.

Moções

Além dos quatro projetos, os parlamentares aprovaram 13 moções nesta terça-feira.

Clique aqui para ver a lista dos projetos aprovados na 46ª Sessão Ordinária

