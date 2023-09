Vereadores osasquenses participam da abertura da Semana da Pátria

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco — por meio de seu presidente Carmônio Bastos (Podemos) e dos vereadores Délbio Teruel (União), Ana Paula Rossi (PL) e Josias da Juco (PSD) — participou, na manhã do último sábado (2), da cerimônia de abertura da Semana da Pátria.

Promovido pela Prefeitura de Osasco, em parceria com o Exército Brasileiro, o evento levou ao público diversas atividades comemorativas, entre elas hasteamento das bandeiras, exposição de equipamentos bélicos, apresentação de veículos e de cães da Polícia do Exército e performance da Banda do Exército Brasileiro e de fanfarras das escolas municipais.

Representaram o Exército Brasileiro na cerimônia de abertura os comandantes do 4º BI Mec, coronel William Ochsendorf e Souza, e do 2º Batalhão de Polícia do Exército, coronel Pedro Cardoso da Cunha Neto.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) abriu o evento e destacou a presença dos estudantes das escolas municipais, das misses mirins e alunos que integram o programa Autoridades Mirins. Ele também enfatizou a participação do Exército Brasileiro, das forças de segurança da cidade e a parceria com a Câmara de Osasco.

Legislativo

“Esse evento fala do patriotismo, do civismo, insere valores importantíssimos para os nossos jovens e é também um preparatório para o desfile de Sete de Setembro. A gente está muito feliz e animado”, declarou Lins.

O presidente Carmônio Bastos destacou a relevância do evento para a população. “Fazia tempo que não tínhamos essa abertura da Semana da Pátria, somente o Desfile de Sete de Setembro. Então, tem uma importância gigantesca para essas crianças e para nós, adultos, o patriotismo e a defesa das cores do Brasil”, disse.

Carmônio também reforçou o papel do Exército Brasileiro como entidade livre, democrática e aberta à população.

“É super importante. Acho que é mais um passo para essa criançada aprender um pouco mais de civismo e aprender a amar a sua pátria e a sua cidade cada vez mais”, afirmou o vereador Délbio Teruel.

“É um momento muito importante. Quero parabenizar o secretário de Educação, Claudio Piteri, e toda a sua equipe pela organização e o nosso prefeito por mais essa iniciativa, em um dia como esse, reunir o Exército, a PM, também a nossa Guarda Municipal”, pontuou a vereadora Ana Paula Rossi.

Autoridades Mirins

Na avaliação do presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Josias da Juco, a programação do evento é fundamental para que as crianças possam conhecer o trabalho do Exército e reforçar os valores cívicos e de patriotismo. Ele enalteceu a participação das crianças que fazem parte do programa Autoridades Mirins.

