Legislativo aprova concessão de honraria a pastor evangélico

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

Os vereadores osasquenses aprovaram proposta que trata da concessão de honraria ao pastor evangélico durante a 49ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco, realizada nesta terça-feira (12).

De autoria do vereador José Carlos Santa Maria (Patriota), o Projeto de Decreto Legislativo 20/2023 dispõe sobre a concessão de Cartão de Prata ao pastor Anderson da Silva Rodrigues, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Avivamento do Espírito (ADAE), do bairro Jardim Rochdale.

“Nesses últimos seis anos, a igreja tem trabalhado para restaurar vidas, restaurando casamentos destruídos e alimentando os irmãos com a palavra de Deus genuína”, justificou o autor.

Na Tribuna da Câmara, Zé Carlos Santa Maria elogiou as qualidades do pastor, que exerce seu ofício com amor e alegria junto à comunidade do Rochdale.

O Cartão de Prata é uma honraria criada pelo Legislativo osasquense em 1986 e reconhece instituições e personalidades que contribuíram com benfeitorias de relevância para o município.

Além do projeto, ainda na Sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram seis moções.