Câmara de Osasco homenageia liderança do Munhoz Júnior

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

Uma grande roda de conversa entre amigos e familiares. Assim pode ser definida a Sessão Solene realizada pela Câmara de Osasco, na noite da última terça-feira (29), para a entrega de Cartão de Prata ao senhor Luiz Rodrigues da Silva, em reconhecimento a sua contribuição ativa com o bairro Munhoz Júnior.

Prestes a completar 87 anos de vida em setembro, o reconhecimento ao trabalho de Luiz Rodrigues o presenteou com a presença de amigos, familiares e moradores da comunidade, que sempre se dispôs a ajudar. “Agradeço a Deus por tudo isso. Vocês não sabem a felicidade que estão trazendo para mim”, disse Luiz, emocionado.

Proponente da honraria, o vereador Adauto de Souza (PDT) também foi às lágrimas ao falar de Luiz Rodrigues e de seus familiares. “O ‘seu’ Luiz é um dos personagens que ajudam a construir a nossa cidade e as pessoas não sabem onde que estão. Por isso a homenagem é merecida”, justificou.

A Solenidade

O vereador Adauto foi o presidente da mesa dos trabalhos, que teve como secretária a vereadora Ana Paula Rossi (PL). Ainda compuseram a mesa o homenageado e sua esposa, Nair Ribeiro da Silva.

Em nome dos familiares, o neto de Luiz, Guilherme Oliveira Rodrigues, foi o primeiro a usar a Tribuna e falou com orgulho do exemplo aguerrido do avô. “Admiro a sua disposição, a sua força e a sua perseverança; a sua capacidade de criar laços de amizade. Agradeço a Deus por poder carregar um pouco do seu DNA em mim”, disse.

Cunhado do homenageado, João Caxate exaltou as qualidades de Luiz, principalmente a luta em favor da comunidade do Munhoz Júnior e a busca incessante por justiça social. “Todas essas ações contidas nessa justiça social você as tem praticado, com certeza, e eu sou testemunha disso e a comunidade do Munhoz também é”, explicou.

Caxate também recordou os muitos bingos que o homenageado organizou para angariar fundos para a construção da Igreja Católica do bairro, além de outras benfeitorias em favor da comunidade.

Ana Paula Rossi fez menção ao clima de união familiar que marcou a solenidade. “Só por esse motivo o senhor é digno de todas as nossas homenagens. Fez a diferença na família do senhor e de tantas famílias”.

O Homenageado

Nascido no estado de Alagoas, Luiz Rodrigues chegou a Osasco em 1956, antes mesmo da emancipação da cidade, após interromper uma viagem para o estado do Paraná, onde iria trabalhar. Trabalhou em empresas como Cobrasma, Eternit, Bradesco e Câmara de Osasco.

Além do envolvimento com a comunidade do Munhoz, “seu” Luiz participa ativamente da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, onde ajuda as pessoas a se libertarem do vício do álcool, como aconteceu com ele próprio, há 38 anos.

MULTIMÍDIA ► FOTOS | VÍDEO | REPORTAGEM