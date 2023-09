Moção parabeniza Igreja Luz para as Nações por seus 37 anos

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 47ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na manhã desta quinta-feira (31), foi aprovada a Moção de Aplauso 298/2023, de autoria do vereador Paulo Junior (PP), pela passagem do 37º aniversário da Igreja Batista Luz para as Nações, comemorado no dia 22 de agosto.

Na justificativa da propositura, o vereador PP destacou os serviços prestados pela entidade nos âmbitos religioso e social em Osasco.

“Por meio dos seus membros, a Igreja faz trabalho social relevante na cidade, no Brasil e no mundo. Quero fazer um agradecimento para a entidade, na pessoa do pastor chefe da Igreja, pastor Walter Ferreira”.

“São serviços religiosos, sociais e de assistência social para pessoas que precisam de suporte material e espiritual. Além do trabalho de evangelização e de espalhar a palavra de Jesus Cristo”, acrescentou o parlamentar em sua fala na Tribuna.

