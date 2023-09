Frente Parlamentar Nossa História realiza reunião especial

Por Ana Rodrigues

Na tarde desta quarta-feira (13), no Salão Oval da Prefeitura de Osasco, a Frente Parlamentar Nossa História realizou uma reunião especial com convidados de secretarias municipais, Circolo Italiano, Ordem dos Emancipadores de Osasco, membros e veteranos do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada – Exército Brasileiro (4º BIMEC), Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, entre outras entidades da sociedade civil.

O objetivo foi definir o cronograma de atividades organizadas pela Frente Parlamentar. Seu presidente, o vereador Josias da Juco (PSD), juntamente com a vereadora Ana Paula Rossi (PL) e o idealizador do Programa Nossa História, Sebastião Bognar, comandaram a reunião.

“Temos alguns grupos trabalhando nas atividades e há planos importantes para valorização da nossa história”, afirmou Bognar no início do encontro, que também contou com a participação do Chefe de Gabinete do Prefeito, Fábio Grossi. “Estamos à disposição de todos para que possamos valorizar ainda mais a história da nossa cidade”, esclareceu Grossi.

A Frente Parlamentar Nossa História já tem grupos de trabalhos definidos atuando com temas específicos relacionados a personagens e instituições da história de Osasco. “Queremos contar com a participação do maior número de pessoas que estejam interessadas em fazer parte dos grupos de trabalho”, reforçou Josias da Juco.

Entre as diversas atividades já definidas, estão as comemorações dos centenários de José Fortuna (compositor, dramaturgo e ator) e da Irmã Gabriela Maria Elisabeth Wienkem (que dá nome à uma escola estadual da cidade), além da construção de uma réplica da casa italiana de Antônio Agu, a entronização do busto de Antônio Agu e a inauguração da galeria dos ex-prefeitos no hall da Prefeitura.

Os participantes da reunião falaram sobre a necessidade, urgente, de retomar as conversas sobre o Museu de Osasco e organizar festividades mais “robustas” nas comemorações do aniversário da cidade.

“É fundamental que valorizemos a história de nossa cidade, construída com muitas mãos”, disse Ana Paula Rossi.