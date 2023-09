Vereadores reconhecem trabalho de grupo vencedor de festival de taiko

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Vencedor, na categoria júnior no XVII Festival Brasileiro de Taiko, realizado em Serra Negra (SP), no dia 30 de julho, o Grupo Osasco Todorokidaiko, foi reconhecido pelo desempenho na competição, durante a 50ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco, realizada na tarde desta quinta-feira (14).

Rodrigo Gansinho (PL) foi o autor da Moção de Reconhecimento, que destacou a história do grupo da Acenbo Osasco (Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco), que mantém viva a cultura japonesa da arte milenar dos tambores.

“O grupo foi bicampeão brasileiro. Uma conquista que representou muito para o grupo, pelo esforço e dedicação. A gente torce muito para novas vitórias da equipe”, disse Rodrigo Gansinho.

Emerson Osasco (Rede) reforçou a dedicação dos orientais em manter vivas as tradições culturais. “É muito importante fazermos referências a essa dedicação, especialmente à cultura oriental, que tem uma comunidade muito forte no Brasil”, expressou Emerson Osasco, ao falar sobre sua admiração à valorização das tradições e respeito à ancestralidade por parte dos orientais.

Com a vitória no XVII Festival Brasileiro de Taiko, o Grupo Osasco Todorokidaiko garantiu presença no Concurso Júnior, que acontecerá no Japão em março de 2024.

Serão 16 pessoas na comitiva. Além do grupo osasquense, apenas um grupo da Argentina e um de Taiwan disputarão a competição com dezenas de grupos japoneses.

“Estamos em busca de apoio para conseguirmos ir para a competição no Japão. Garantimos a vaga, mas precisamos de orçamento para viajar”, declarou Julia Naomi Kanegae, uma das três líderes do grupo, que contou com representantes no Plenário Tiradentes.

Nos próximos meses eles promoverão vendas de rifas e eventos para arrecadar verbas.

