Moção agradece deputado estadual por emenda para a GCM

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

Durante a 50ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na tarde desta quinta-feira (14), a Câmara de Osasco agradeceu ao secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, por ter apresentado uma emenda para a compra de quatro viaturas para a Guarda Civil Municipal.

A Moção de Aplauso 302/2023 foi proposta pelo vereador Josias da Juco (PSD). “O então deputado estadual Guilherme Derrite mostrou a importância da GCM de Osasco e destinou recursos para equipar nossa Guarda Civil”. A aprovação da Moção recebeu endosso do vereador Délbio Teruel (União Brasil).

Pelé da Cândida (MDB) falou sobre a necessidade de valorizar esses profissionais. “Os guardas arriscam a vida para proteger a população e, muitas vezes, têm outros trabalhos. Salário é uma forma de reconhecimento”. José Carlos Santa Maria (Patriota) também defendeu o aumento de salário da GCM. “Moções e palavras não enchem barriga”.

O vereador Emerson Osasco (Rede) comentou sobre as condições de trabalho desses profissionais. “É um trabalho mentalmente exaustivo e é importante melhorar as condições de trabalho e de saúde mental dos nossos guardas civis municipais”.

Comprados por meio da soma de uma emenda do então deputado federal Guilherme Derrite, no valor de R$ 350 mil, com acréscimos de R$ 229,67 mil do gabinete da Secontru – Secretaria Municipal de Segurança e Controle Urbano, os novos veículos ajudarão a melhorar a infraestrutura da GCM.

