Escola do Parlamento faz palestra com Controladoria Geral

Por Ana Rodrigues

Na manhã desta quarta-feira (13), a Escola do Parlamento apresentou uma palestra com a participação de servidores da Controladoria Geral da Câmara Municipal. O objetivo principal da atividade foi explicar para a população a importância do departamento para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos. Além do diretor da Escola do Parlamento, Marcos Arruda, participaram da palestra o Controlador Geral da Câmara de Osasco, Rogério Barros, e o Ouvidor Legislativo George Fernandes, ambos servidores efetivos, com quase 30 anos de experiência na Casa de Leis.

“A população, muitas vezes, desconhece o papel desempenhado por muitos departamentos da estrutura da Câmara Municipal. É importante que possamos esclarecer e mostrar a importância de cada setor que formam esta Casa”, afirmou Marcos Arruda.

A Controladoria Geral da Câmara Municipal foi criada em 2019, através da Resolução nº 9, e faz um trabalho importante. São atividades que, inclusive, antecedem as auditorias e fiscalizações daqueles órgãos que realizam o controle externo, que são o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

“A Controladoria faz o trabalho de controle interno da Câmara e também uma atividade consultiva, não apenas de controle. Prezamos pelo funcionamento da Casa de Leis dentro do que é preconizado pelas rigorosas leis de controle. Por isso, também realizamos um trabalho de suporte e orientação”, esclarece Barros.

George Fernandes reconhece a importância da Controladoria Geral para dar transparência a todos os processos e ressalta que o papel da Ouvidoria é reforçar a necessidade de transparência e aproximar a população da Casa de Leis promovendo esclarecimentos e possibilitando o acesso de todos aqueles que buscam por informações.

“Quando o setor foi criado em 2017, recebíamos muitas demandas do Executivo e fizemos um trabalho de explicar as diferenças dos poderes. Hoje apenas 2% das solicitações que chegam à Ouvidoria dizem respeito ao Executivo, apesar de ainda recebermos demandas de empresas como Sabesp e Enel. Mas, sem dúvida, a Ouvidoria facilitou bastante o acesso público à Câmara”, aponta Fernandes.

Há diversos canais para a população entrar em contato com a Ouvidoria da Câmara para tirar suas dúvidas sobre a Casa de Leis. Através do telefone (11) 3699-9133 – Ramal 6357, pelo site da Câmara Municipal, www.osasco.sp.leg.br, pelo site www.ouvidoriadolegislativo.osasco.br ou pelo e-mail [email protected].

MULTIMÍDIA ► FOTOS | VÍDEO | REPORTAGEM