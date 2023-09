Osasco terá Semana de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A cidade de Osasco agora conta com um importante instrumento para ajudar as pessoas com fibromialgia – síndrome que provoca dores crônicas no corpo, fadiga e alterações no organismo.

Sancionada no último dia 5, a Lei 5.271/2023 institui em Osasco a Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia.

A legislação foi criada por iniciativa da vereadora Elsa Oliveira (Podemos), atendendo a um grupo de mulheres da cidade que luta por políticas públicas para pacientes que têm a síndrome.

Segundo a vereadora, além da semana para conscientizar e promover ações de enfrentamento à doença, é importante pensar políticas públicas para as pessoas com a síndrome. “Eu fiz uma Indicação pedindo ao prefeito a criação de um Estatuto para os Fibromiálgicos, que querem ter reconhecimento da doença deles como prioridade”, esclareceu.

De acordo com a nova legislação, a Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia será celebrada, anualmente, na semana que cair o dia 12 de maio, com o objetivo de esclarecer e informar a população sobre a doença.

A lei prevê o desenvolvimento de campanhas educativas à população e aos profissionais da saúde sobre a Fibromialgia, dentre outras ações.

