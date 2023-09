Doação de órgãos ainda é tabu no Brasil, diz especialista

Por Charles Nisz. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco promoveu debate sobre a doação de órgãos na manhã desta quarta-feira (20). O assunto ainda é tabu no país e com a pandemia, as doações caíram – a fila de espera por um órgão subiu entre 10% e 30%, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).

“No mundo, a taxa de recusa das famílias em fazer doação é de 25%. No Brasil, essa taxa é de 43%”, diz a terapeuta integrativa Márcia Mayumi. Márcia é idealizadora do projeto “Doe com amor”, cujo intuito é conscientizar a sociedade sobre a doação.

Segundo Márcia, vários fatores influem nesse menor índice de doação no Brasil: “Baixo conhecimento sobre o assunto, o pouco tempo de isquemia (prazo para o órgão não ser mais utilizável) e até fatores religiosos impactam o tema em nosso país”.

O dia 27 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. O governo federal lançou uma campanha, intitulada Setembro Verde, para estimular a doação e conscientizar sobre o assunto.

Márcia contou como seu envolvimento com o tema partiu de uma experiência pessoal: “Meu marido teve problemas de fígado e precisou de uma doação em 2012. Desde então resolvi me envolver com o assunto e conscientizar mais pessoas”, disse ela.

