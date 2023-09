Moção critica negligência de empresa de energia na cidade

Por Charles Nisz. Fotos: Charles Nisz.

Durante a 51ª Sessão Ordinária de 2023, realizada na tarde desta terça-feira (19), a Moção 284/2023 repudiou o serviço prestado na cidade pela concessionária de energia Enel.

A propositura aconteceu por iniciativa de Késsia Pacheco, a vereadora mirim do parlamentar Michel Figueredo (Patriota). “A insatisfação atinge até as crianças, pois os alunos ficaram sem luz em uma escola do Jardim Canaã”, disse o parlamentar ao justificar a Moção.

Joel Nunes (Republicanos) apoiou a Moção e comentou sobre a falta de iluminação em várias regiões da cidade. “Precisamos entender o que acontece com a empresa. Há fios rompidos e com isso, temos riscos de acidente por choque elétrico”.

“Esse descaso não é só em Osasco. Precisamos levar o caso também à Assembleia Legislativa de São Paulo”, disse o vereador Josias da Juco (PSD). Lúcia da Saúde (Podemos), Emerson Osasco (Rede) e Laércio Mendonça (PSD) endossaram a Moção.

O vereador Adauto (PDT) relembrou a Audiência Pública sobre o tema, realizada em 2022. Já o vereador Pelé da Cândida (MDB) criticou a privatização dos serviços públicos de energia elétrica.

Paulo Junior (PP) reforçou a fala de Pelé e criticou os processos de privatização de serviços essenciais como água, luz e a venda do Banespa. “Quando vendemos essas empresas, perdemos o controle sobre a qualidade desses serviços”.

“Isso acaba sucateando o que é nosso. Pagamos muito caro por serviços muito ruins. Há uma organização para realizar um plebiscito para saber se a população é a favor de privatizar a Sabesp, o Metrô e a CPTM”, acrescentou Juliana da AtivOz (PSOL).