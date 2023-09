Câmara aprova projeto que reconhece ‘dogão' como patrimônio de Osasco

Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, nesta quinta-feira (21), durante a 52ª Sessão Ordinária, projeto de iniciativa do Legislativo que reconhece o cachorro-quente como patrimônio cultural e imaterial do município.

A proposta, de autoria dos vereadores Cristiane Celegato (Republicanos) e Michel Figueredo (Patriota), busca apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais da cidade.

O cachorro-quente ou “Dogão de OZ”, como é popularmente chamado, representa um dos elementos de identidade da cultura de Osasco. Foi justamente esse fato que levou os autores a apresentarem o projeto.

O Plenário aprovou a proposta em 2º turno, com 16 votos favoráveis. Agora, o texto segue para análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que tem poder de sancionar ou vetar.

O patrimônio cultural e imaterial está relacionado a práticas e domínios da vida social, como saberes, celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer.

Caso o prefeito sancione o projeto, o próximo passo é a criação de um “inventário histórico” do assunto para encaminhamento ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – órgão federal que determina ou não a declaração de patrimônio cultural.

Capital do Cachorro-Quente

A cidade de Osasco é conhecida como a “capital do cachorro-quente”. Cerca de 200 carrinhos licenciados pela Prefeitura trabalham com a comercialização do sanduíche.

Segundo dados colhidos por ambulantes que atuam no Calçadão da Rua Antônio Agu, a média de sanduíches comercializados é de 100 por dia, nos dias de semana.

Além do texto sobre o hot-dog, os parlamentares aprovaram outros dois projetos e oito moções.

Veja a lista de projetos aprovados na 52ª Sessão Ordinária

MULTIMÍDIA ► 52ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO