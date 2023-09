Onda de calor faz Assistência Social montar tenda de hidratação

Por Charles Nisz

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão oficial da Meteorologia Brasileira emite alerta para previsão de onda de calor, até domingo (24), em áreas do MT, PA, TO, GO, MG, RJ, SP, PR e em todo o MS. A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período superior a 5 dias.

Nesse cenário, é importante que os serviços socioassistenciais adotem estratégias preventivas, proativas e protetivas para mitigar os efeitos das altas temperaturas junto aos segmentos sociais expostos aos agravos decorrentes do cenário climático, em especial crianças, pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas em situação de rua.

Em Osasco, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com alguns parceiros, fará ações pela cidade. Será montada uma tenda de hidratação no Calçadão da Rua Antônio Agu, sempre que a temperatura estiver acima de 35 graus. Equipes estarão circulando pela cidade para atender e fornecer água e frutas para cidadãos em situação de vulnerabilidade.

“Além disso haverá intensificação de orientação para as pessoas em relação à alimentação, hidratação e proteção contra o calor extremos”, afirma Danielle Silva Bueno, diretora de Proteção Especial da Secretaria de Assistência Social.