Profissionais da Educação e do Trânsito são reconhecidos pela dedicação ao trabalho

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A 52ª Sessão Ordinária, realizada na tarde desta quinta-feira (21), reuniu diversos profissionais da Secretaria da Educação e do Departartamento de Trânsito para receber homenageans pelo trabalho que vêm desenvolvendo em suas áreas de atuação. Foram destaque os servidores que participaram da organização do Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro.

Délbio Teruel (União Brasil) foi o autor das Moções de Congratulações, aprovadas por unanimidade pelos parlamentares. Em suas justificativas, o vereador ressaltou o trabalho de Cláudio Piteri, secretário de Educação, e José Toste Borges, secretário-adjunto de Educação, especialmente na realização do Desfile de 7 de Setembro, organizado com cuidado por Graça Freire.

“Todos fizeram um trabalho excepcional, um trabalho maravilhoso. Parabéns, Graça, pela sua dedicação e também a todas as secretarias que se empenharam na realização do melhor desfile realizado no país”, afirmou Délbio Teruel.

“É uma homenagem super merecida para a Graça. Eu conheço muito bem o empenho dessa equipe. Vocês da Educação e os parceiros fazem um trabalho fantástico, com comprometimento de todos, que se dedicam de corpo e alma”, declarou Ana Paula Rossi (PL), que já esteve à frente da Secretaria de Educação.

“Um país só se desenvolve se a educação é valorizada. A educação merece um olhar diferenciado e vocês fazem um trabalho muito bom”, disse José Carlos Santa Maria (Patriota), ao refletir sobre a evolução da educação na Zona Sul da cidade.

Juliana da AtivOz (PSOL) também elogiou o trabalho da Educação na organização do desfile. “A Educação em todas as atividades entregam corpo e alma na realização do trabalho. Fizeram um desfile lindíssimo. É muito bacana poder homenagear os escritores da nossa cidade, as pessoas que contam as histórias na nossa cidade”, reforçou Juliana da AtivOz.

Entretanto, a vereadora fez uma pequena crítica, cobrando mais valorização da cultura na cidade, especialmente na Biblioteca Monteiro Lobato.

“A Educação, como sempre, acertou na escolha do tema. Estão de parabéns pelo trabalho de organização”, disse Emerson Osasco (Rede), que também apontou a necessidade de dar atenção à Biblioteca.

Graça Freire é servidora efetiva da Rede Municipal de Educação e está à frente da organização do Desfile de 7 de setembro há 10 anos. “É muito bom ser reconhecida assim pelo trabalho. Muito obrigada”, disse a homenageada.

As Moções de Congratulações propostas pelo vereador Délbio Teruel durante a 52ª Sessão Ordinária homenagearam profissionais da Educação e do Trânsito da cidade. Além de Cláudio Piteri, José Toste Borges e Graça Freire, também foram homenageados pelo parlamentar outros profissionais, como Vânia Rossi, professora da rede municipal, que está próxima da aposentadoria.

A profissional também foi revconhecida pelos demais vereadores, que reforçaram o fato de Vânia ser referência por toda a dedicação à educação e às artes .

A equipe da Secretaria de Trânsito da cidade recebeu os parabéns pela logística realizada no dia do desfile, permitindo que houvesse fluidez do trânsito.

