Parlamentares esclarecem sobre eleições do Conselho Tutelar

Por Deniele Simões

As eleições para os conselheiros que atuarão nos quatro Conselhos Tutelares de Osasco durante o próximo quadriênio (2024-2027) foram abordadas na Câmara Municipal, nesta quinta-feira (28).

Durante a 54ª Sessão Ordinária, os parlamentares usaram a Tribuna para orientar o público a respeito do pleito, algo que ocorreu durante o processo de votação da Moção de Esclarecimento 345/2023, da vereadora Juliana da AtivOz (PSOL).

“O Conselho Tutelar é um órgão colegiado e autônomo, criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com a função de garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos fundamentais respeitados”, explicou.

Presidente da Comissão Permanente da Criança, do Adolescente e da Mulher, a vereadora Elsa Oliveira (Podemos) lembrou sobre o papel dos conselheiros tutelares na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Elsa convidou a população a participar do pleito com consciência. “Muita responsabilidade na hora de votar, porque é a comunidade que vai definir quem vai desempenhar esse papel, que é fundamental”.

“É muito importante que você saia dessa casa e vá votar nesse dia”, completou Lúcia da Saúde (Podemos). “Estamos colocando o futuro nas mãos deles. O conselheiro tem que ter um papel muito importante, por amor ao trabalho que faz”, acrescentou Márcio da Lan (Avante).

Ana Paula Rossi (PL) destacou o papel da Câmara de Osasco em ajudar a difundir as informações sobre o processo de votação e reforçou o papel dos conselheiros. “Não tem partido político, não tem religião, o importante é o comprometimento com as nossas crianças”.

Pelé da Cândida (MDB) destacou a importância de a população votar em candidatos sérios. Ele também lembrou que os parlamentares não podem apoiar candidatos – o que é crime.

Serviço

As eleições serão no dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas, em 10 escolas da Rede Municipal de Ensino. Essa será a primeira vez que o pleito terá urnas eletrônicas, que foram emprestadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A organização é de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Mais informações disponíveis em: osasco.sp.gov.br/eleicao-do-conselho-tutelar-2023