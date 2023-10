Atendimento prioritário para pessoas com câncer é aprovado na Câmara

Por Deniele Simões

Os vereadores osasquenses aprovaram nesta terça-feira (3), durante a 55ª Sessão Ordinária, uma proposta de iniciativa do Legislativo que trata do atendimento prioritário para pessoas com câncer em filas de bancos, estabelecimentos públicos e privados de prestação de serviços de qualquer natureza.

O texto, de autoria do vereador Michel Figueredo (Patriota), foi aprovado em 2º turno, com 18 votos favoráveis.

Na discussão do projeto, iniciada na Sessão Ordinária do último dia 28 de setembro, o parlamentar explicou que a proposta objetiva que as pessoas com câncer tenham o mesmo tipo de prioridade que já têm os idosos, as pessoas com deficiência e as gestantes.

“Quem trabalhou na saúde ou teve alguém com câncer sabe a importância do que a gente está propondo aqui. Precisa dar prioridade para eles continuarem vivendo e seguindo as suas responsabilidades. Isso será muito útil para a nossa população”, explica Figueredo.

Com a aprovação do texto, a próxima etapa a análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que tem prerrogativa para sancionar ou vetar.

Outros projetos

Ainda na sessão desta terça-feira, o Plenário iniciou o processo de discussão e votação de outros três projetos em 1º turno.

O Projeto de Lei 73/2023, de autoria do prefeito Rogério Lins, cria o Programa Maria da Penha vai à Escola na rede de ensino do Município de Osasco. O objetivo é orientar e conscientizar os alunos e pais sobre o problema da violência doméstica.

O Projeto de Lei 70/2023 institui em Osasco o Programa Municipal de Combate à Violência Obstétrica. A proposta é de iniciativa do Executivo.

De iniciativa do presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), o Projeto de Lei 57/2023 institui o Dia Municipal do Esporte.

O plenário também aprovou a proposta de iniciativa da vereadora Cristiane Celegato (Republicanos), em Discussão Única, para a concessão de Placa Comemorativa à Igreja Batista Ministério Peniel de Osasco.

Veja a lista de projetos aprovados na 55ª Sessão Ordinária

