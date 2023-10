Programa Nossa História ressalta importância da educação de qualidade

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Já dizia o educador Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. E a Fundação Bradesco, homenageada na 108ª Edição do Programa Nossa História, realizada na manhã da quinta-feira (28/09), na Câmara de Osasco, é a prova de que a educação transforma as pessoas — estas que estão sendo preparadas para transformar o mundo.

Representando a Fundação Bradesco, foram convidadas três professoras com sólida formação e, principalmente, paixão pela educação de qualidade.

Scarlett Angelotti, Ana Carolina R. M. Aliaga Franco e Cássia Regina Cunha Garcia conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras do Brasil, Osasco e São Paulo. As homenageadas não esconderam a emoção em participar da solenidade, principalmente por representarem uma instituição que também faz parte da história da cidade de Osasco.

“Estou lisonjeada em fazer parte deste momento em comemoração, também, pelos 61 anos da Fundação Bradesco. Eu tenho brilho nos olhos por trabalhar na Fundação. Já são 10 anos ali, e cumprimos a nossa missão na transformação da vida dos alunos”, expressou Cássia Regina Cunha Garcia.

Para Ana Carolina Franco, representar a Fundação Bradesco “é um orgulho e uma honra”, deixando claro que para todos os que atuam na Fundação tem como missão promover mais oportunidades para as crianças. “Ficamos felizes pela oportunidade e pelo reconhecimento por fazermos parte da vida das crianças e, principalmente, participar dessa missão da Fundação que, por meio da educação, promove mais oportunidades na vida das crianças”, ressaltou a professora.

Scarlett Angelotti lembrou que a Fundação surgiu quando a cidade de Osasco conquistou sua emancipação, entrelaçando os destinos de ambas. “É realmente muito emocionante representar essa instituição que, não por acaso, surge junto com o município. Essa é uma parceria de amor”, disse Scarlett, ao agradecer o convite da Frente Parlamentar Nossa História.

O idealizador do Programa Nossa História, Sebastião Bognar, falou sobre o papel do Programa para contar histórias importantes para Osasco, como a trajetória da Fundação Bradesco em prol da educação. “Nossa emancipação é uma luta dos emancipadores e a história da nossa cidade é marcada também pelo papel do Bradesco, pela visão e inspiração do Amador Aguiar, que inaugurou também uma das primeiras unidades escolares de nossa cidade”, disse Bognar.

Presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Josias da Juco, agradeceu a presença das professoras e falou sobre a importância da educação de qualidade promovida pela Fundação Bradesco. “A Fundação tem mostrado importância vital no desenvolvimento de uma educação de qualidade, não apenas em Osasco”, declarou o parlamentar.

A Fundação pelo Olhar dos Alunos

A Fundação Bradesco investe em educação, realiza sonhos e transforma vidas e quem diz isso são os próprios alunos que frequentam as unidades da Instituição.

Lorena Nunes Passos, Pedro Albuquerque e Davi de Almeida Freitas acompanharam as homenageadas da 108ª Edição do Nossa História e falaram sobre o papel da Fundação Bradesco em suas vidas. Eles reforçaram que educação de qualidade faz toda a diferença na perspectiva de vida das pessoas. “Vejo muito como uma oportunidade de construir meu futuro. Eu aproveito muito a escola porque sei que vou usar todos os ensinamentos que aprendo lá na minha vida”, disse Lorena.

Educação que se leva para a vida também foi a fala de Pedro, que não escondeu a satisfação de ser aluno da Fundação. “A escola é uma coisa fundamental para o nosso dia a dia, em todos os lugares. Educação não é uma coisa que se compra, você leva para vida toda. A qualidade do ensino na Fundação Bradesco é muito forte, as professoras são muito legais e foi a melhor escola que eu já tive”, contou Pedro.

Presidente do Grêmio Estudantil, Davi passou sua vida escolar na Fundação e reconhece o quanto a Educação de qualidade transforma. “Reforçando o que meus amigos disseram aqui, eu que estou lá desde pequeno e agora estou no meu último ano, reconheço o quanto a Fundação foi importante para mim. Me deu oportunidades para fazer muitas coisas, como música e teatro. É uma educação de qualidade, que não se encontra em muitos lugares. Sei que em Osasco a importância da Fundação Bradesco é indescritível”, ressaltou Davi.

Após a solenidade, os alunos foram convidados para conhecer o Plenário Tiradentes, onde o vereador Josias da Juco voltou a falar com os alunos. Na oportunidade, ele contou o quanto o Bradesco foi fundamental para o desenvolvimento da cidade de Osasco.

MULTIMÍDIA ► FOTOS | VÍDEO | EDIÇÕES ANTERIORES