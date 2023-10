Câmara de Osasco aprova políticas públicas de proteção às mulheres

Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de Osasco deu um passo decisivo para a ampliação dos programas de proteção à mulher na cidade nesta quinta-feira (5).

Durante a 56ª Sessão Ordinária, o Plenário aprovou dois projetos do prefeito Rogério Lins (Podemos) que criam políticas públicas de prevenção à violência contra as mulheres.

O Projeto de Lei 73/2023 institui na rede de ensino do município o Programa Maria da Penha vai à Escola, na rede de ensino do município de Osasco.

“O principal objetivo é fazer um trabalho preventivo com relação à violência contra a mulher, justamente educar para prevenir a violência doméstica. A cidade de Osasco tem caminhado muito nessa questão do combate à violência contra a mulher”, explica a líder do governo na Casa, vereadora Ana Paula Rossi.

De acordo Ana Paula, além das escolas da rede municipal, os estabelecimentos de ensino particulares e públicos também poderão aderir ao programa.

Já o Projeto de Lei 70/2023 cria o Programa Municipal de Combate à Violência Obstetrícia. Segundo a líder do governo, a intenção é difundir informações sobre os direitos das gestantes e o acesso ao parto humanizado, a fim de conscientizar sobre a proteção a essas mulheres.

As ações serão desenvolvidas pela Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade, por meio de campanhas de orientação a gestantes e capacitação profissional de colaboradores.

As duas propostas sobre prevenção à violência contra as mulheres foram aprovadas em 2º turno e agora seguem para sanção do Executivo.

Dia Municipal do Esporte

Os vereadores também aprovaram um projeto de lei de iniciativa do presidente Carmônio Bastos (Podemos), que institui o Dia Municipal do Esporte.

Veja a lista de projetos aprovados na 56ª Sessão Ordinária

MULTIMÍDIA ► 56ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=eW7biSb3y9Y