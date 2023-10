Vereadores osasquenses repudiam práticas de intolerância religiosa

Por Deniele Simões

O problema da intolerância religiosa foi debatido nesta quinta-feira (5), durante a 56ª Sessão Ordinária da Câmara de Osasco.

O Plenário aprovou uma Moção de Repúdio contra o ataque praticado recentemente contra um centro espírita na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo.

O autor da Moção, vereador Pelé da Cândida (MDB), lamentou os ataques que as religiões sofrem em todo o país. “Está havendo intolerância religiosa, principalmente ao pessoal do candomblé e umbanda. Isso é muito triste”, afirmou.

Pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus, o vereador Joel Nunes (Republicanos) parabenizou o colega pela Moção e chamou o ataque de “fanatismo religioso”. “Acho um verdadeiro absurdo e não compactuo com essas coisas”.

A vereadora Cristiane Celegato (Republicanos) também abordou o tema. Segundo ela, outros templos sofreram vandalismo e roubo, inclusive a Igreja do Evangelho Ágape, da qual é pastora. “É muito triste, porque as pessoas não respeitam mais os lugares onde é professada a fé. País laico é o país que respeita todas as religiões, inclusive a nossa”.

O vereador Márcio da Lan (Avante) ressaltou que o respeito a todas as religiões é fundamental, porque todas levam a Deus e não ao caminho da destruição e da morte. “As igrejas e centros espíritas são muito importantes porque chegam nas comunidades, abraçam as famílias e se preocupam com as pessoas. A gente tem que ter respeito à pessoa humana”, ressaltou.

“Sou pastor da Assembleia de Deus e, como os demais pastores aqui, como as pessoas de bem, independentemente do credo religioso, somos totalmente contra qualquer tipo de intolerância religiosa”, acrescentou o vereador Paulo Júnior (PP).

O vereador Adauto (PDT) apoiou o colega Pelé pela Moção e adiantou que, na próxima terça-feira (10), apresentará uma Moção de Repúdio contra um pastor que insinuou que a imagem de Nossa Senhora Aparecida “nada mais é do que um demônio”.

MULTIMÍDIA ► 56ª Sessão Ordinária | FOTOS | VÍDEO