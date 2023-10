Escola do Parlamento esclarece papel das comissões permanentes

Reportagem e foto: Ana Rodrigues

A Escola do Parlamento de Osasco — órgão vinculado à Câmara Municipal de Osasco — realizou, na manhã desta quarta-feira (18), mais uma de suas palestras, objetivando levar ao público esclarecimentos sobre o funcionamento da Casa de Leis.

O entrevistado desta semana foi o vereador José Carlos Santa Maria (Patriota), presidente da Comissão Permanente de Obras e Administração Pública.

As Comissões Permanentes são órgãos técnicos, compostos por grupos de parlamentares que, no período de dois anos, têm a responsabilidade de discutir e apreciar projetos de lei, emendas e outras proposições, antes da votação em Plenário.

José Carlos Santa Maria esclareceu a função da Comissão de Obras e Administração Pública, explicando que os principais projetos do Executivo passam pela avaliação do grupo. Segundo o parlamentar, os vereadores são rigorosos na avaliação, mas sempre dão um olhar especial às obras que beneficiam a população, especialmente quando se trata de saúde e educação.

“Nossa função é melhorar a qualidade de vida da população e avaliamos com cuidado as proposituras, conscientes de que podemos ajudar bastante a população, especialmente as que mais precisam de cuidados na saúde e na educação”, esclareceu José Carlos Santa Maria.

Ainda segundo o vereador, também passam pela sua comissão projetos de obras de recapeamento asfáltico e melhorias na malha viária, que necessitam de avaliação do Legislativo.

A Comissão Permanente de Obras e Administração Pública é composta também pelos vereadores Julião (PSD), Michel Figueredo (Patriota), Délbio Teruel (União Brasil) e Adauto (PDT).

A Escola do Parlamento é dirigida por Marcos Arruda, que pretende com as palestras levar esclarecimentos à população no que diz respeito aos fluxos dos projetos na Câmara Municipal.

