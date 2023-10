Câmara de Osasco aprova três projetos e homenageia servidores da saúde

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, durante a 61ª Sessão Ordinária, realizada na tarde desta quinta-feira (26), um total de três projetos, nove moções e um veto.

Em Segunda Discussão foi aprovado o PL nº 115/2023, de autoria do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial. Em Primeira Discussão, o PL nº 62/2023, de autoria de Michel Figueredo (Patriota), que institui no Calendário Oficial do Município o “Maio Furta-Cor”, uma abordagem a questões da saúde mental materna. E, em Discussão Única, foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 28/2023, de Cristiane Celegato (Republicanos).

Despedida de Marcio da Lan

Ao final da Sessão, o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), permitiu que o vereador suplente Marcio da Lan (Avante), que ocupará a cadeira de vereador, no lugar de Batista Comunidade (Avante), até a próxima segunda-feira (30), pudesse fazer uso da palavra.

O parlamentar agradeceu aos colegas de Plenário e a todas as pessoas que acreditaram em seu potencial. “Muito obrigado a todos que acreditaram em mim. Eu estou vereador e, quando a gente está vereador, isso não é apenas para quem votou na gente, mas para toda a cidade. É uma honra para mim estar aqui. Eu que cresci no Rochdale, sou um homem preto, da periferia”, ressaltou Marcio da Lan, ao se despedir das sessões ordinárias.

Homenagem a Servidores

Entre as nove Moções aprovadas no Expediente, sete delas foram homenagens a servidores municipais, especialmente aos que atuam na Secretaria de Saúde, em função do trabalho desenvolvido nas UBS e no Centro de Especialidades Odontológicas.

O presidente Carmônio Bastos aproveitou a oportunidade para solicitar que os vereadores utilizem suas emendas parlamentares para apoiar o trabalho dos profissionais do CEO.

“Sugiro que os parlamentares separem uma parte de suas emendas para serem destinadas ao Brasil Sorridente, porque eles precisam disso para melhorar ainda mais o maravilhoso trabalho que executam”, comentou o parlamentar, durante as homenagens pela passagem do Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro.

Veja a lista de projetos aprovados na 61ª Sessão Ordinária

