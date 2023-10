'Câmara no Seu Bairro' estará no Jd. Elvira nesta segunda-feira

O bairro do Jd. Elvira foi escolhido para sediar a terceira edição do programa “Câmara no Seu Bairro” em 2023.

Nesta segunda-feira (30), a partir das 18h, os vereadores de Osasco estarão no CEU Zilda Arns Neumann para receber a população.

O “Câmara no Seu Bairro” tem o objetivo de realizar edições mensais para aproximar a população do Legislativo.

“Tivemos uma boa experiência no primeiro semestre, quando realizamos o programa no Jd. Primeiro de Maio. Se a Casa é do povo, o povo precisa ter acesso à Casa. Precisamos ouvir a população, nos aproximar de quem depositou sua confiança em nós. Não importa se vamos ouvir reclamações. O bom da democracia é que a gente cresce e se fortalece, inclusive nas divergências”, declarou Carmônio Bastos (Podemos), presidente da Câmara de Osasco.

O parlamentar esclareceu que os vereadores estão preparados para ouvir as demandas da população e buscar alternativas para solucioná-las rapidamente. “Osasco está crescendo muito e, com isso, a demanda por serviços públicos também vem crescendo. Nós precisamos desenvolver políticas públicas que beneficiem a população e, como tudo passa pela Câmara, essa aproximação da população é essencial”, concluiu o presidente da Câmara.

O CEU Zilda Arns Neumann fica na Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 – Jd. Elvira – Zona Norte. O “Câmara no Seu Bairro” é aberto a todo o público.