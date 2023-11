Parlamentares sugerem alternativas para Executivo melhorar políticas públicas

Por Ana Rodrigues. Fotos: RIcardo Migliorini.

Antes do início da Ordem do Dia, durante a 65ª Sessão Ordinária, realizada nesta terça-feira (14), os vereadores inscritos no Expediente para falar de seus projetos, indicações e ações, usaram a Tribuna para sugerir ao Executivo ações que visam melhorar as políticas públicas desenvolvidas pelo município.

Dez parlamentares tiveram tempo para falar sobre suas propostas e abordaram questões de relevância, como segurança pública, saúde e benfeitorias que melhoraram a qualidade de vida da população, sempre reforçando que os projetos que permitiram a execução de obras da Prefeitura foram aprovados pela Câmara Municipal.

Cristiane Celegato (Republicanos) foi a primeira a fazer uso da palavra e falou sobre sua indicação ao prefeito para que seja realizado um levantamento na cidade para averiguar a quantidade de pessoas com deficiência no município, segmentando esse levantamento por bairro, idade, tipo de deficiência e necessidades.

“Com isso é possível desenvolver políticas públicas mais eficazes e podemos conhecer o perfil dessas pessoas e atuaremos com maior eficácia nessas questões”, declarou a parlamentar. Ela afirmou que a vereadora Elsa Oliveira (Podemos) sugeriu o uso de emenda parlamentar para que a Prefeitura efetive a contratação de empresa especializada para fazer o levantamento.

Elsa Oliveira apontou em sua fala ações da Guarda Civil Municipal na região do Novo Osasco e de como as bases da GCM geram mais confiança e segurança para a população. Ela também abordou a necessidade de reabrir uma unidade de Pronto Atendimento 24 horas na região. “A GCM faz um trabalho muito bom e dá apoio à PM, que muitas vezes não tem efetivo suficiente para atender a demanda da cidade”.

Emerson Osasco (Rede) ressaltou, às vésperas das celebrações do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, que o município precisa ser mais efetivo nas ações de combate ao racismo. “Precisamos ter um levantamento de onde podemos atuar de forma mais incisiva quando acontecem casos de racismo”.

Preocupada com os efeitos da crise climática que afeta o mundo, a vereadora Juliana da AtivOZ (PSOL) declarou que o município precisa tomar atitudes para evitar ainda mais problemas. Destacou a falta de árvores na cidade e o excesso de áreas pavimentadas.

“Precisamos atuar até com coisas simples e espero que o plano diretor seja benéfico para a cidade nesta questão e que não fiquemos apenas com especulação imobiliária”, alertou a parlamentar.

A questão ambiental também foi destacada por Julião (PSB), que pediu contribuição dos munícipes para que evitem o descarte irregular de entulhos. “A Secretaria de Obras tem feito um excelente trabalho na manutenção e limpeza da cidade, mas precisamos da colaboração das pessoas para que evitem o descarte irregular de entulhos que prejudicam a cidade”, declarou o parlamentar ao citar a necessidade de ampliação dos programas de coleta seletiva de lixo que já ocorrem em grandes condomínios da cidade.

Julião também falou sobre a necessidade de reformar algumas Unidades Básicas de Saúde para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão.

Pelé da Cândida (MDB) lembrou os parlamentares que o Programa Asfalto Novo deve ser retomado em 2024 e que, aprovado pelos vereadores, tem transformado muitas regiões. “Ruas que eu nunca imaginei que seriam recapeadas receberam a benfeitoria e melhoraram muito o desenvolvimento da região”.

Já Adauto (PDT) reforçou o pedido feito ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Luciano Camandoni, para que seja implantado na cidade o CEP Digital e abordou sobre a inclusão, no Plano Diretor, da construção de Unidade de Saúde no Jardim Munhoz, divisa com Barueri.

Ana Paula Rossi (PL) revelou preocupação com a população em situação de rua nestes períodos de calor intenso. “Quando tivemos esse calor extremo, a Prefeitura instalou posto de apoio no Largo de Osasco, com distribuição de água e frutas para a população em situação de rua. Mas, reforço aqui o pedido de uma Indicação que fiz para a instalação permanente de bebedouros nos espaços de maior fluxo de pessoas”, afirmou a vereadora. Para ela, os animais também precisariam de espaço para hidratação. “Essas alterações climáticas exigem novas prioridades nas políticas públicas”, concluiu.

O mau atendimento das grandes companhias no que diz respeito ao atendimento ao público foi o tema da fala de Laércio Mendonça (PSD). “Essa demora e mau atendimento causam muitos prejuízos para usuário. Eles deveriam ter a mesma sensibilidade e eficácia para resolver as questões como tem para cobrar e vender produtos”, ressaltou o vereador, que também falou sobre os novos projetos de benfeitorias em campos de futebol da cidade, como Osasquinho e Arena do Jardim D’Abril. “O esporte também contribui bastante para o desenvolvimento da cidade e traz muitos benefícios sociais”, reforçou Mendonça.

Délbio Teruel (União Brasil), líder do Governo na Câmara, reforçou a necessidade de “apuração adequada dos casos de racismo na cidade”, falou sobre as alterações no plano de cargos da Fito, que podem ajudar na gestão da Fundação e também ressaltou o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, no que diz respeito à poda de árvores. “O trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo pode evitar muitos problemas no futuro”, apontou.