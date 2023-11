Nossa História evidencia papel das famílias que ajudaram a construir Osasco

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

A 118ª edição do Programa Nossa História, realizado pela Câmara Municipal de Osasco, evidenciou o papel das famílias osasquenses que trabalharam pela fundação e pelo desenvolvimento do município, em cerimônia promovida na manhã desta sexta-feira (17), no 2º Batalhão de Polícia do Exército.

Vereadores, secretários municipais, alunos e professores da Escola Municipal Prof. João Euclydes Pereira, representantes das forças militares do município e o prefeito Rogério Lins (Podemos) participaram do ato, que integrou as comemorações à Semana da Bandeira.

O ponto alto do evento foi a inauguração da Praça Cabo Nero Christensen – obra que contou com a participação do Legislativo osasquense, tanto na escolha do nome como na aprovação do orçamento que permitiu a entrega de um novo equipamento para a comunidade do IAPI, no Jardim Piratininga.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), hasteou a bandeira de Osasco. Ele frisou a importância das comemorações ao Dia da Bandeira e enfatizou o trabalho da família Christensen por Osasco. “O Hino e a Bandeira são o indicativo de uma nação. Participar de uma entrega como essa, que leva o nome de uma família das mais tradicionais da cidade, e ver tantas crianças levantando bandeirinhas do Brasil… É uma manhã perfeita”, afirmou.

Parceiro do Programa Nossa História, o 2º Batalhão de Polícia do Exército participa ativamente dos eventos alusivos à Semana da Bandeira. Em nome da guarnição militar, seu comandante, coronel Pedro Cardoso da Cunha Neto, agradeceu a parceria e ressaltou o papel do programa na formação dos cidadãos. “É um momento de civismo simbólico para a gente, na Semana da Bandeira. Gratidão por tudo isso ser possível para a comunidade aqui”.

Iniciativa da Câmara

O deputado estadual Rogério Santos (MDB) foi quem propôs a denominação da praça, ainda quando exercia o mandato de vereador na Câmara de Osasco. “Conhecendo a família, pude ter a honra de fazer essa propositura”, declarou.

O parlamentar aproveitou para defender a ampliação de políticas públicas para que, a exemplo de Osasco, o estado de São Paulo se torne o estado da família.

O prefeito Rogério Lins citou a participação da Câmara na entrega do equipamento público da população e da homenagem à família Christensen. “Agradeço os vereadores presentes e os que votaram a favor do projeto. Essa é uma família que mora no coração de todos”.

Emocionado com a homenagem, o advogado Flávio Christensen Nobre representou a família e agradeceu às autoridades pelo reconhecimento. “É uma alegria estarmos aqui hoje. Ficamos agradecidos por essa força tarefa que foi feita”, pontuou.

A homenagem aconteceu na véspera do dia 18 de novembro – data que marcou, em 1895, a chegada da família Christensen da Itália para Osasco. Desde então, a trajetória do clã tem sido marcada por trabalho e envolvimento nas causas em favor do município.

MULTIMÍDIA ► FOTOS | EDIÇÕES ANTERIORES | REPORTAGEM