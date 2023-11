Câmara de Osasco reconhece atuação do prof. dr. Ráriton Cassoli

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

Competência, seriedade, acolhimento e disponibilidade para servir, independentemente de bandeiras ou ideologias políticas. Esses foram algumas das palavras usadas para definir a conduta do professor e doutor Ráriton Sidney Cassoli – servidor efetivo da Câmara Municipal de Osasco, que recebeu a Medalha Antônio Raposo Tavares e o Diploma Cidade de Osasco em Sessão Solene promovida na Casa Legislativa, na noite do último dia 17.

Marcada por muita emoção e alegria, a solenidade reuniu amigos, familiares e colegas de trabalho do servidor, que atua na Câmara há 29 anos e atualmente comanda a Divisão de Redação Legislativa.

Proponente da homenagem, o vereador Délbio Teruel (União Brasil) ressaltou as características de Cassoli e a alegria com que ele serve a todos na Câmara. “O Ráriton é esse ser humano maravilhoso, que atende a todos de forma imparcial, dedicada, responsável, persistente e trabalhador. Hoje Osasco corrige o erro de não o ter homenageado ainda”, declarou.

Além de Délbio Teruel, o presidente da Câmara, vereador Carmônio Bastos (Podemos), e os parlamentares Josias da Juco (PSD), Juliana da AtivOz (PSOL), Laércio Mendonça (PSD), Zé Carlos Santa Maria (Patriota) e o suplente Márcio da Lan (Avante) prestigiaram o evento.

O deputado estadual Rogério Santos (MDB), que conviveu com o homenageado enquanto exerceu a vereança (2017 a fevereiro de 2023), enfatizou o papel da família na formação do caráter de Ráriton, assim como seu profissionalismo.

“Uma das principais pessoas que faz essa instituição funcionar é o Ráriton, um grande servidor, um ser humano diferenciado, que vem de uma família bem formada, que mantém firme esses valores”, afirmou.

Todos os vereadores presentes fizeram questão de usar a Tribuna para falar sobre a importância do homenageado para a cidade e para o Legislativo osasquense.

“Você é um exemplo de servidor, que sabe o que é servir com excelência. O que eu sou e onde estou hoje devo muito a você, pelos ensinamentos”, disse o presidente Carmônio Bastos.

“O Ráriton sempre serve a gente de uma maneira muito delicada e prestativa. É uma pessoa que, com o seu jeito, nos ensina, nos traz o que é realmente a essência da Câmara Municipal”, acrescentou o vereador Josias da Juco.

“Tudo que a gente constrói e passa nesta casa, o Ráriton fez e faz a diferença, não só aqui, mas para que muitas pessoas possam ser beneficiadas. Sou feliz de ter você como amigo e como orientador”, pontuou Laércio Mendonça.

Acolhimento

A forma com que Cassoli acolhe a todos que chegam à Câmara também foi lembrada pelos parlamentares. Para Juliana da AtivOz, a presença do homenageado tem sido fundamental. “Eu me sinto muito bem acolhida pelos servidores desta Casa e o Ráriton foi uma das pessoas que pegou minha mão e me ensinou muito”.

“Entrei nesta Casa na gestão passada para ficar 40 dias e a primeira pessoa que conheci foi o Ráriton. Tenho muito respeito por ele”, completou Juliana.

“Quando cheguei aqui, foi contagiante para mim a proximidade dos funcionários. É o grande exemplo de tudo que é bom que tem aqui dentro é o Ráriton”, disse o suplente de vereador Márcio da Lan.

Diretor da Escola do Parlamento de Osasco (EPO), o professor Marcos Arruda enalteceu as qualidades técnicas e humanas do homenageado. “Falar do Ráriton é falar dessa Casa de leis. Me honra saber que na Câmara tem funcionários como o senhor, um componente importante dessa Casa, que a dignifica e honra, fazendo com que a qualidade de vida das pessoas fique cada vez melhor”.

Em nome dos colaboradores da Casa, o servidor efetivo Maurício Viel recordou com carinho o trabalho dos dois na Comunicação da Câmara. “Tivemos vários projetos juntos. No ano de 2010, consegui concretizar o projeto do setor de comunicação. Depois de um tempo, o Ráriton entrou para o nosso time, começou a escrever e a desenvolver alguns trabalhos de cartilha, folhetos e cursos de técnica legislativa”, detalhou.

Para Viel, a passagem do colega pela Comunicação foi importante porque, naquela época, ele começou a ensinar os servidores a elaborar documentos oficiais, a usar corretamente a língua portuguesa e o que veio a se transformar na Divisão de Redação Legislativa. “O Ráriton simboliza tudo o que a gente aqui na Câmara almeja”, finalizou.

O homenageado demonstrou alegria e gratidão após a condecoração com as duas honrarias. “É uma honra ter vocês todos aqui, receber vocês. O meu respeito, o meu carinho por vocês é sempre muito grande”, frisou.

Cassoli direcionou os agradecimentos a cada um dos servidores, vereadores, familiares e companheiros do Moto Grupo Solos do Asfalto – pessoas que, ao longo de toda a sua jornada, têm convivido e compartilhado com ele a vida pessoal e profissional.

