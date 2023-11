Legislativo homenageia pastor Anderson Rodrigues

Por Deniele Simões. Fotos: Ricardo Migliorini.

O pastor Anderson da Silva Rodrigues, da Assembleia de Deus – Ministério Avivamento do Espírito (ADAE) recebeu, na noite da última sexta-feira (24), homenagem da Câmara Municipal de Osasco, pelo seu trabalho em favor do município, nas áreas de evangelização e de trabalhos sociais.

O líder da igreja, que funciona no bairro Jd. Rochdale há seis anos, recebeu Cartão de Prata, em reconhecimento ao trabalho prestado à população da cidade. A entrega foi feita durante Sessão Solene, que reuniu fiéis da ADAE, obreiros, pastores, amigos e familiares.

O proponente da homenagem foi o vereador José Carlos Santa Maria (Patriota). “A cidade de Osasco agradece a cada um dos senhores. Nós não estamos dando nada para ninguém. Estamos agradecendo aos senhores o trabalho pela nossa cidade, pelo carinho aos mais carentes”, declarou.

A Mesa dos Trabalhos foi presidida pelo chefe do Legislativo, vereador Carmônio Bastos (Podemos), e secretariada pela vereadora Cristiane Celegato (Republicanos). Também participaram da solenidade os vereadores Julião (PSB) e Fábio Chirinhan (PP).

A solenidade começou com a exibição de um vídeo, que trouxe imagens da história da ADAE, desde seu início até os dias atuais. Logo em seguida, as cantoras evangélicas Tainá da Silva e Yasmin Gomes interpretaram hinos de louvor.

Pastores que convivem com o homenageado usaram a Tribuna para testemunhar sobre Anderson e o amor com que exerce seu ministério. “Tem algo de muito importante: ele ama almas, não vê pessoas; ele não trabalha pensando no dinheiro, faz por amor”, disse o pastor Eliel.

“Nesse período, o trabalho tem sido pregar o evangelho, fazer com que a obra de Deus alcance vidas. Fico feliz por fazer parte de uma igreja séria, comprometida com o evangelho”, acrescentou o pastor Dinael Duarte, da ADAE Jd. Aliança.

Para o pastor Alan, foi um privilégio participar da solenidade. Ele também enfatizou a maneira como Anderson trabalha. “Quando cheguei na ADAE, fui acalentado, cuidado e tive orientação do senhor. Continue fazendo aquilo que o senhor faz, que é amar as almas, cuidar”.

A esposa do homenageado, pastora Sônia Rodrigues, teve o nome lembrado a todo momento como companheira de vida e de missão de Anderson. Ela atribuiu a Deus o reconhecimento à obra da ADAE. “Nós sabemos o que enfrentamos até chegar aqui. Só tenho que agradecer a Ele, que confiou a nós esse ministério”.

Os vereadores da Mesa dos Trabalhos parabenizaram o colega Zé Carlos pela iniciativa da homenagem. “Estou muito orgulhosa de você por homenagear um pastor”, afirmou a vereadora. “Parabéns pela sensibilidade em homenagear o pastor Anderson e a pastora Sônia”, ressaltou Carmônio Bastos.

Após receber a homenagem, o pastor Anderson agradeceu primeiramente a Deus pela homenagem. Ele estendeu os agradecimentos à família, aos pastores, obreiros, fiéis da ADAE e aos vereadores. “Que Deus abençoe Osasco e a vida de vocês de forma especial”, concluiu.

