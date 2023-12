Dia da Família é celebrado pelo Programa Nossa História

Por Ana Rodrigues. Fotos: Ricardo Migliorini.

Além de Cidade-Trabalho, Osasco também é conhecida como a Cidade da Família e, desde dezembro de 2022, conta com a Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar.

A importância da família e dos vínculos que ela cria foi celebrado na 121ª Edição do Programa Nossa História, realizado na manhã desta quinta-feira (7), com convidados que ressaltaram os valores familiares e lembraram que dia 8 de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Família, data instituída em 1963, através do Decreto de Lei nº 52.748.

Luciano Pereira Assis dos Santos, funcionário do Grupo DMD; Marcelo Couto Dias; secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar; e Jair Berlezi, fundador da Berlezi Instalações Comerciais LTDA, conduziram e hastearam, respectivamente, as bandeiras de São Paulo, do Brasil e de Osasco.

Os vínculos familiares e os formados no ambiente de trabalho foram ressaltados pelos homenageados.

“Quero agradecer a minha equipe e a Deus por tudo. Nós não somos perfeitos, mas procuramos fazer o melhor. Quero agradecer a cada um que trabalha na Câmara, a todos os que me ajudaram e ressalto que devemos lutar por nossa família”, declarou Luciano dos Santos, ao falar sobre o papel dos valores familiares, das relações trabalhistas e das pessoas que se apoiam no dia a dia.

Jair Berlezi agradeceu à sua esposa, filhos e netos e declarou que, durante sua vida, procurou se cercar de pessoas valorosas e corretas. “Agradeço a minha família que é a base e o alicerce de toda a minha vida”, ressaltou o empresário.

Secretário da Família em Osasco, Marcelo Couto Dias tem sua carreira construída sob valores familiares. Ao agradecer o convite para participar do Programa Nossa História, lembrou-se do deputado estadual Rogério Santos, que presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família e deu início à construção da implantação da Secretaria da Família na cidade.

Família é um elemento natural da sociedade e todas devem contar com o apoio do Estado. Dentro do espírito de fraternidade, sabemos que a família é primeiro lugar em que a pessoa aprende a ser fraterno,. Por isso todas as famílias precisam ser alvo de nossa atenção”, declarou Marcelo Couto, ao agradecer a oportunidade e parabenizar os idealizadores do Programa Nossa História por valorizar as histórias que fundamentam a construção da sociedade, que é a história de cada pessoa.

