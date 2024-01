Ação educativa da Prefeitura conta com participação da Câmara de Osasco

Por Ana Rodrigues

Representantes da Câmara de Osasco participaram, na manhã desta quinta-feira (10), de uma ação educativa da Prefeitura de Osasco, organizada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, em parceria com o Grupo CCR.

A ação aconteceu no Boulevard da Avenida Lázaro de Mello Brandão e reuniu centenas de motociclistas, que receberam orientação sobre prevenção de acidentes com linhas de pipa com materiais cortantes. Eles ganharam a instalação gratuita de uma antena corta-linha de pipa.

“É uma ação importantíssima, principalmente neste período de férias. Temos muitos motociclistas que estão trabalhando e correm risco de morte por causa de linhas cortantes”, afirmou o vereador Josias da Juco (PSD).

A Câmara Municipal reforça a necessidade de campanhas de orientação e criminalização do uso do cerol. Em 2019, os parlamentares aprovaram um Projeto de Lei que instituiu, no Calendário Oficial do Município de Osasco, a Semana de Conscientização da Proibição da Comercialização de Cerol, Linha Chilena ou Assemelhadas.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) agradeceu a participação de vereadores no evento e ressaltou a necessidade de campanhas como esta. “Nas férias, é comum as brincadeiras com pipas. Mas, o uso de cortante coloca em risco muitas pessoas e pode provocar a morte, como aconteceu, em 2021. Por isso, incentivamos ações como esta”, afirmou o líder do Executivo.

Em 2021, Higor Gabriel Assunção Alves, com 21 anos, foi vítima de uma linha com cerol. À época, o vereador Paulo Júnior (PP) apresentou uma Moção de Apelo, solicitando à Prefeitura uma fiscalização mais rigorosa. “Um jovem de apenas 21 anos perdeu a vida ao trafegar de moto pela Av. Flora. Ele foi vítima de uma linha com cerol. Precisamos de uma fiscalização mais rigorosa”, alertou.

Lau Alencar, secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, declarou, durante o evento, que esta é a primeira ação do ano e que outras serão realizadas.

“Essa ação faz parte de nossa política de segurança viária, destinada principalmente para os motociclistas. Em janeiro, nas férias, precisamos intensificar essas ações para evitarmos acidentes e tem sido uma adesão extraordinária”, declarou Alencar. Segundo ele, “este é um tipo de campanha que sempre vale a pena”.

José Samuel, pai do garoto Higor Gabriel, também participou da ação. “Precisamos orientar as pessoas que usar cerol é crime e mata. E essa atitude com os motociclistas é muito importante”, ressaltou emocionado.