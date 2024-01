Câmara de Osasco retoma sessões em 1º de fevereiro

Por Charles Nisz

Após o Recesso Parlamentar, a Câmara Municipal de Osasco retoma as atividades em plenário na quinta-feira, 1º de fevereiro, a partir das 15h, com a realização da 1ª Sessão Ordinária do ano de 2024.

O presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos), considera que esta Sessão Ordinária marcará o início de um ano relevante para Osasco e para os vereadores.

“O ano de 2023 foi bastante produtivo, mas tenho certeza que 2024 será ainda melhor. Estamos ansiosos para retomar as sessões plenárias porque são nelas que discutimos, votamos e aprovamos o que é melhor para Osasco. No dia 1º será apenas a primeira sessão de muitas que teremos ao longo do ano”, afirmou Carmônio.

Já para a vereadora Cristiane Celegato (Republicanos), 1ª Secretária da Mesa Diretora, “2024 será um ano de muitos desafios, mas com trabalho, dedicação e sabedoria iremos superar os obstáculos que se colocaram em nosso caminho. Desejo a todos um excelente retorno e que Deus abençoe os nossos trabalhos”.

Como de praxe, é esperada a presença do prefeito e outras autoridades municipais durante os trabalhos da primeira Sessão Ordinária do ano. Este ano de 2024 é o último da atual legislatura. Em outubro, serão realizadas as eleições municipais em todo o país.

Todas as sessões plenárias da Câmara de Osasco são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco, com tradução em Libras, no canal 3 da Megabit Telecom e pela internet, via site oficial (www.osasco.sp.leg.br) e via redes sociais (facebook.com/camaraosasco e youtube.com/tvcamaraosasco).

No final das transmissões ao vivo, todas as sessões plenárias ficam disponíveis para serem assistidas na íntegra a qualquer momento.